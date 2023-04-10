На даний момент підтверджена загибель 4 осіб.

Чотири людини загинули і ще дев'ять отримали поранення в результаті сходження лавини у французьких Альпах. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, смертоносна лавина зійшла в середині дня на льодовику Армансетті на південний захід від Монблану.

За словами місцевої влади, лавина була великою, а її причини досі встановлюються. Люди каталися на лижах по пересіченій місцевості в горах, коли на них зійшла лавина. Особи жертв поки невідомі.

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Президент Франції Еммануель Макрон написав у Твіттері, що рятувальні служби продовжують пошук жертв і що його думки з постраждалими та їх родинами.

Рекордні снігопади в США

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Юта випала рекордна кількість снігу. Опадів настільки багато, що будинки людей руйнуються під вагою снігу. Багато будівель або пошкоджені, або навіть зруйновані повністю.

Через стихію багато місцевих жителів змушені були покинути свої будинки і шукати тимчасовий притулок.

В одному з містечок випало понад 508 см снігу. Скупчення снігу також спричинило перебої з електрикою та транспортом у районі.

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