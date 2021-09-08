Ашраф Гані заявив, що він "винен пояснення афганському народові".

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані пояснив свою втечу з Кабула після того, як терористи "Талібану" захопили столицю Афганістану.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гані заявив, що він "винен пояснення афганському народові".

Він зазначив, що "не збирався кидати людей", однак "після того, як таліби несподівано увійшли до міста", охорона його палацу порекомендувала покинути будівлю.

Гані пояснив це тим, що якби він таки залишився у Кабулі, це "загрожувало б початком тих самих жахливих вуличних боїв, яких місто зазнало під час громадянської війни 1990-х років".

Нагадаємо, що після втечі з Афганістану Гані отримав політичний притулок в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Читайте такожВ Афганістані "Талібан" оголосив склад свого уряду

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Між 1996 і 2001 роками таліби практикували версію шаріату, яка включала забивання жінок камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку і заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років. Цього ж разу таліби пообіцяли, що права жінок будуть дотримуватися, в тому числі вони зможуть залишитися в уряді.

Всупереч умовлянням про забезпечення прав жінок, бойовики "Талібану" посеред вулиці застрелили жінку за порушення законів ісламу. А 25 серпня заборонили жінкам працювати та зобов'язали їх залишатися вдома.

1 вересня з'явилася інформація про те, що таліби заборонили жінкам займати пости міністрів. Крім того, в школах та університетах почали ділити класи на жіночу та чоловічу половини.

7 вересня таліби вбили вагітну жінку-поліцейську на очах у її сім'ї.

Автор: Олег Давигора