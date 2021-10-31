Стрілянина пролунала, коли 350-400 чоловік відзначали День всіх святих в Сакраменто.

У США невідомий або група невідомих відкрила вогонь на святкуванні Хеллоуїна, в результаті чого дві людини загинули і ще п'ятеро були поранені.

Про це повідомляє CBS.

Трагедія сталася вночі проти суботи, 30 жовтня, в місті Сакраменто, штат Каліфорнія, де в одному з банкетних залів вирішили організувати еротичний екзотичний бал на Хеллоуїн.

Захід зібрав 350-400 осіб.

За словами очевидців, стрілянина почалася близько першої години ночі всередині будівлі і тривала всього кілька хвилин. При цьому ніхто не чув передував їй скандалу.

Читайте такожУ США сталася стрілянина біля нічного клубу: двоє загиблих і 20 поранених"Всі намагалися хоч десь сховатися. Деякі люди закривали двері вбиралень, де намагалися сховатися. Кожен намагався захистити сам себе", - каже одна зі свідків.

За викликом на місце стрілянини прибули поліцейські, які виявили двох загиблих і одну людину - всі з вогнепальними пораненнями. Його госпіталізували на "швидкій", а ще чотирьох доставили в лікарні до прибуття співробітників правопорядку.

Наразі підозрювані не були затримані, а кількість стрільців і їх мотиви залишаються неясними. Розслідування інциденту триває.

Раніше УНІАН повідомляв про інший стрілянині в Каліфорнії, в результаті якої на залізничній станції в Сан-Хосе кілька людей загинули і ще стільки ж отримали травми.

Автор: Станіслав Кожемякін