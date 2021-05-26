Санта-Клара – найбільший округ в районі заливу Каліфорнії, де знаходиться Кремнієва долина.

Щонайменше кілька громадян загинули і ще стільки ж отримали травми внаслідок стрілянини на залізничній станції в Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США).

Про це пише BBC.

За словами поліції, озброєний зловмисник відкрив вогонь по приміському транспорту в районі Санта-Клара. За попередньою інформацією, підозрюваний загинув. Одна з жертв померла на шляху до лікарні.

Водночас американські ЗМІ повідомляють про шістьох загиблих.

Читайте такожБлогерам у Франції з російських акаунтів надійшла пропозиція "прорекламувати" Pfizer

Стрілянина сталася під час робочої зустрічі залізничників. Інцидент спровокував зупинку руху на прилеглих вулицях.

Розслідуванню допомагають агенти ФБР. Якщо озвучена журналістами кількість загиблих підтвердиться, стрілянину кваліфікують як масовий розстріл.

Транспортне управління долини Санта-Клара керується трьома залізничними лініями протяжністю понад 65 км. Також вони обслуговують близько 70 автобусних ліній у місті.

Санта-Клара – найбільший округ в районі заливу Каліфорнії, де знаходиться Кремнієва долина – центр технологічних стартапів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська