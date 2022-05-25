Наразі імена альпіністів, які це зробили, невідомі.

На піку імені російського диктатора Володимира Путіна у горах Киргизстану встановили прапор України. Імена альпіністів, які це зробили, наразі невідомі.

Відео з прапор України на піку Путіна у Twitter опублікувала "Альпинистка С Веткой".

"Якщо у світі існує пік Путіна та український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани підняли та повісили прапор на вершині, уявлення не маємо хто", – написала авторка відео.

Пік імені Путіна – це гірська вершина в Киргизстані, розташована у гірській системі Тянь-Шань на півночі країни в Чуйській області. У 2021 році вершину назвали на честь президента Росії.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримано чоловіка, який зірвав з будівлі прапор України та викинув його у сміттєвий контейнер.

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