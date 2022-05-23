Під час затримання він висловлював підтримку країні-агресору.

В Одесі затримано чоловіка, який зірвав з будівлі прапор України та викинув його у сміттєвий контейнер.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що на проспекті Небесної сотні невідомий з особливим цинізмом зірвав прапор України - рвав полотнище, топтав тощо. Потім викинув прапор у сміттєвий контейнер. Заявник, який став очевидцем події, викликав поліцію та надав прикмети зловмисника.

"В ході огляду прилеглої території патрульні виявили його і затримали, а очевидці надали поліції фото і відео інциденту", - розповіли у прес-службі.

Крім того, під час затримання підозрюваний, якого потім передали слідчим, словесно висловлював підтримку країні-агресору.

Як повідомляв УНІАН, раніше над вокзалом окупованого Херсона замайорів український прапор: у місті діє український партизанський рух.

А в Латвії чоловік напав на хлопця з прапором України: зловмисника затримали.

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