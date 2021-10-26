Жителі Ланьчжоу зобов'язані залишатися вдома, а в'їзд і виїзд з житлових районів суворо контролюється.

Жителям 4-мільйонного китайського міста Ланьчжоу заборонили полишати свої будинки, крім екстрених випадків, через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Міська влада розпорядилася закрити житлові райони в якості боротьби з подальшим поширенням нового спалаху COVID-19. Жителі Ланьчжоу зобов'язані залишатися вдома, а в'їзд і виїзд з житлових районів суворо контролюється - це дозволять тільки нужденним в предметах першої необхідності або медичної допомоги.

Читайте такожЯпонія просити Китай не брати у своїх громадян анальні мазки на COVID-19У місті тимчасово припинена робота автобусів, залізничного транспорту та таксі. Авіакомпанія Southern Airlines також скасувала всі рейси в це місто з Пекіна, не вказавши дату їх відновлення.

Ланьчжоу - столиця розташованої на північному заході КНР і межує з Монголією провінції Ганьсу. 25 жовтня в місті виявили 6 нових випадків коронавірусу, а всього від 17 жовтня число хворих тут збільшилося на 39.

Як вже повідомляв УНІАН, в рамках дослідження походження коронавірусної інфекції в Китаї мають намір вивчити тисячі зразків з банку крові міста Ухань.

Автор: Станіслав Кожемякін