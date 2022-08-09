Дмитро Пєсков зазначив, що до такої пропозиції "можна ставитися тільки дуже негативно".

В Кремлі відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського не пускати росіян в західні країни. У Москві заявили, що до такої пропозиції "можна ставитися тільки дуже негативно".

Про це заявив речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

"Заява досить, скажімо так, говорить сама за себе. Швидше за все, ірраціональність в мисленні в цьому випадку зашкалює", – заявив Пєсков.

При цьому він завив ізолювати Російську Федерацію і росіян не вийде. Він упевнений, що перспектив у цієї ініціативи дуже мало.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд для всіх російських громадян, щоб зупинити анексію територій України.

За словами українського лідера,"найважливіші санкції - це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю". Глава держави підкреслив, що росіяни повинні "жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію".

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду необхідні закордонний паспорт і паспортні дані приймаючої сторони, з собою вони повинні мати не менше 52 тисяч гривень.

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