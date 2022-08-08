Президент заявив, що росіяни самі обрали Путіна і повинні нести за це відповідальність.

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд для всіх російських громадян, щоб зупинити анексію територій України.

Про це йдеться в його інтерв'ю The Washington Post.

За словами українського лідера,"найважливіші санкції - це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю". Глава держави наголосив, що росіяни повинні "жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію".

Критики подібних заходів стверджують, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо позначиться на тих, хто покинув країну через незгоду з діями президента РФ Володимира Путіна. Однак Зеленський запевняє, що ці відмінності не мають значення: "Всі росіяни... нехай їдуть до Росії".

"Тоді вони зрозуміють. Вони кажуть: "Ця (війна - УНІАН) не має до нас ніякого відношення. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього. Хіба ви не хочете цієї ізоляції? Ви говорите всьому світу, що він повинен жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії розповіли, чи можуть повністю заборонити видачу віз росіянам.

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