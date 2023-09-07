Дмитро Пєсков в черговий раз намагався маніпулювати радіоактивною загрозою.

Москва поклала на США відповідальність за можливе використання снарядів зі збідненим ураном в Україні. У Кремлі засудили рішення Вашингтона про передачу ЗСУ таких боєприпасів

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав цю заяву "жахливою новиною".

"Звичайно, відповідальність ляже повністю на керівництво США, яке прийняло таке рішення. Про це повинні знати всі", - цитує Пєскова CNN.

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При цьому він провів паралелі з історичним використанням снарядів зі збідненим ураном в Європі, особливо в колишній Югославії. За його словами, їх розміщення мало жахливі наслідки, спричинивши значне зростання захворюваності на рак та інші захворювання.

Пєсков попередив, що українські території, де будуть використовуватися ці снаряди, можуть зіткнутися з аналогічними ризиками для здоров'я і навколишнього середовища.

Снаряди з обіднім ураном - що відомо

Сили НАТО використовували такі снаряди в колишній Югославії в 1999 році. У 2018 році генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "провели незалежну оцінку, і вони дійшли висновку, що через збіднений уран не було ніякої довгострокової шкоди здоров'ю". У свою чергу сербські офіційні особи заявляли протилежне.

У свою чергу Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що збіднений уран "менш радіоактивний, ніж природний уран". Агентство додало, що "основний висновок" досліджень здоров'я військовослужбовців, які зазнали впливу збідненого урану, полягає в тому, що вплив не може бути пов'язаний з будь-яким статистично значущим збільшенням рівня смертності особового складу.

6 вересня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, до якого увійшли 120-мм снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

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