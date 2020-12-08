За даними слідства, чоловік причетний до розробки програми-вимагача Locky і платформи BTC-e.

Виправний суд Парижа засудив до п'яти років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 100 тисяч євро росіянина Олександра Винника, обвинуваченого у вимаганні і відмиванні грошей у складі злочинної групи.

Читайте такожIT-фахівці опублікували прогноз тенденцій розвитку загроз у 2021 роціПісля винесеного вироку Винник може бути екстрадований в США, де його звинувачують у відмиванні грошей на суму близько 4 мільярдів доларів, пише rfi.

За даними слідства, чоловік причетний до розробки програми-вимагача Locky і платформи BTC-e, від яких постраждала низка французьких компаній. Звинувачення вимагало для Винника 10 років ув'язнення і штрафу в 750 тисяч євро.

"Олександр Винник визнаний винним у відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах", - йдеться в судовому рішенні.

Сам росіянин звинувачення на свою адресу не визнав. В ході судових слухань в жовтні він назвав себе "позаштатним співробітником" криптобіржі BTC-e і заявив, що нічого не знав про вірус Locky. За словами його адвоката, доказів у прокуратури немає, а його клієнт не був творцем криптовалютної біржі.

Водночас суд Парижа зняв з Винника частину звинувачень у відмиванні грошей і повністю відхилив звинувачення в порушенні роботи автоматизованих систем ряду організацій і приватних осіб. Також з нього зняли звинувачення у використанні вірусу Locky для здійснення кібератак, передає ТАСС.

Винника заарештували в Греції в 2017 році за запитом США, де йому може загрожувати до 55 років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві і відмиванні грошей через біткоїни.

Крім США його екстрадиції зажадала Росія, де в 2018 році Винник зізнався в розкраданні 750 млн рублів. У січні 2020 року Греція видала Винника Франції.

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Автор: УНІАН