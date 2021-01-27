Поліцейські відвезли Олега Навального в невідомому напрямку.

У Москві силовики провели обшук у квартирі політика Олексія Навального. Після обшуку був затриманий Олег Навальний - брат Олексія, який знаходився в квартирі.

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Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє «Медуза». Зазначається, що поліцейські відвезли Олега Навального в невідомому напрямку. Коли Навального виводили, присутніх біля квартири журналістів відтіснили силовики.

Пізніше біля квартири Олексія Навального затримали співробітника ФБК Іллю Пахомова.

Зазначається, що силовики сьогодні провели обшуки в квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії і його соратників, а також в офісі ФБК і студії «Навальний Live». Обшуки нібито пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві.

Також слідчі дії пройшли у низки активістів і головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова.

Протести в Росії через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

23 січня в РФ проходили акції на підтримку Навального. Силовики затримали понад три тисячі осіб по всій Росії. Це рекордна кількість затриманих на мітингах за всю історію сучасної РФ.

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Автор: Дмитро Захаров