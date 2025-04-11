За словами Каї Каллас, у різних держав різні думки щодо миротворчих планів.

Останні переговори "Коаліції охочих" не змогли представити чітких планів щодо того, як саме працюватиме миротворча операція в Україні. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Європейського Союзу Кая Каллас, пише The Telegraph.

Зазначається, Каллас запитали, чи переговори в четвер пролили світло на найпроблемніші моменти в планах щодо миротворчої місії.

"Ні. У різних держав-членів різні думки, і обговорення все ще тривають", - відповіла дипломатка.

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Видання зауважило, що їх коментарі прозвучали після того, як міністр оборони Великобританії Джон Хілі охарактеризував потенційні плани створення європейської миротворчої сили для контролю за припиненням вогню як "добре просунуті". Водночас, ідеться, Хілі сказав, що Європейський Союз не бере участі в цьому плануванні.

"Наше планування в рамках коаліції охочих реальне, ґрунтовне і просунуте, але Європейський Союз не бере участі в цьому плануванні", - цитує видання Хілі.

Переговори учасників "коаліції охочих": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Британія та Франція заявляли про намір прискорити військове планування "коаліції охочих" протягом наступних двох тижнів. Країни планували зосередитися на забезпеченні безпеки України в повітрі, на морі і на суші. Ще одним аспектом є відновлення Збройних сил України. Про це заявили журналістам міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Водночас стало відомо, що країни-учасниці "коаліції охочих" не можуть визначитися з двома критичними питаннями миротворчої місії в Україні - можливою чисельністю військ і термінами їх створення. Breaking Defense писало, що низка суперечностей між окремими країнами загрожує зірвати прогрес. Головною з них є вимога Фінляндії надати гарантії безпеки з боку США, незважаючи на те, що Вашингтон рішуче заявляє, що не зацікавлений у наданні таких гарантій.

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