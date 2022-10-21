Німецький урядовець нагадав, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово заперечував існування України та українців.

В уряді Німеччини вважають, що Україна в міжнародних судах має наполягати на визнанні того, що Росія здійснює геноцид під час своєї агресії.

Про це заявив держміністр МЗС Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер на конференції "Міжнародне право проти геноциду", яку проводить Центр ліберальної сучасності (LibMod), пише Європейська правда.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово заперечував існування України та українців.

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"Ті злочини, які зараз вчиняються, мають кваліфікуватися як геноцид, і з такою кваліфікацією вони мають бути передані в суд. І вже потім суд має вирішити, чи це є злочинами проти людяності, чи геноцидом", - заявив Лінднер.

Як приклад такого геноциду він навів килимові бомбардування та інші вбивства цивільних українців у Маріуполі.

"Ми знаємо що величезна кількість людей була вбита в Маріуполі, а ті, хто лишилися, не мають електрики, не мають продовольства, не мають води. Як ми можемо оцінити цей злочин?", - сказав Лінднер.

Ще одним епізодом геноциду німецький урядовець називає масове вивезення українських дітей до Росії.

"Йдеться про викрадення українських дітей, коли їх поміщали в родини з російськими батьками для так званого усиновлення", - пояснив він.

Лінднер наголосив, що Німеччина "знає дуже добре, що таке геноцид", оскільки має подібну сумну сторінку своєї історії. Він наголосив на важливості покарання керівників Росії за цей злочин, для того, щоб такий злочин не повторився - так само як були покарані Німеччина та лідери Третього Рейху.

"Трибунал у Нюрнберзі – це був подарунок, що допоміг нашій країні. 22 нацисти були визнані винними", - додав він.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко дав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України, в тому числі Київ.

Росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, внаслідок чого гинуть цивільні українці, у тому числі діти. На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію. Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання й братські могили із закатованими українцями. Також уже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

2 червня після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Сенат Ірландії прийняв резолюцію, що визнає дії РФ геноцидом проти українського народу.

Станом на 25 травня 2022 року парламенти шести країн визнали дії Росії геноцидом.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Сходу України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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