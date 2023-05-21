Зараз поліція розслідує обставини того, що сталося.

У Німеччині поліція розслідує отруєння двох російських опозиціонерів на конференції в Берліні, організованій давнім ворогом Кремля Михайлом Ходорковським. Про це пише газета Welt am Sonntag.

Про отруєння двох учасниць опозиційного форуму, що проходив в кінці квітня, спочатку повідомила російська дослідницька медіа-група "Агентство". Одна з постраждалих - журналістка. Імовірно, її симптоми могли проявитися ще до конференції, вже після якої жінка звернулася в берлінську лікарню "Шаріте".

Друга постраждала - голова Фонду "Вільна Росія" Наталія Арно. Вона розповіла, що виявила відчиненими двері в свій готельний номер, а після вона "прокинулася о 5 ранку, страждаючи від гострого болю і дивних симптомів".

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Поліція почала розслідування за цими фактами, оскільки подібні отруєння супротивників Кремля стали для Росії стандартною практикою в останні роки.

Кремль труїть своїх ворогів - останні новини

Нещодавно стало відомо, що колишній посол США в Україні, відомий критик Кремля Джон Гербст був отруєний у 2021 році. Лікарям вдалося врятувати дипломата, але виявити в крові конкретну отруту не змогли, що наводить на певні підозри.

У серпні 2020 року в Росії отруїли опозиціонера Олексія Навального. Як вважається, проти нього застосували бойову отруту "Новачок". Дивом Навальному вдалося вижити. Тоді російська влада просто посадила його у в'язницю на тривалий термін.

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