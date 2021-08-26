Народних обранців довелося втихомирювати Службі безпеки парламенту.

Народні обранці у Вірменії влаштували бійку в парламенті. Сутичка сталася через те, що міністрів оборони назвали зрадниками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

25 серпня під час засідання парламенту депутат від керівної фракції цивільний договір Айк Саркісян назвав зрадниками міністрів оборони, при яких нібито за гроші звільняли від служби в армії.

"Я вважаю, що всі ті міністри оборони, при яких звільнення від армії купувалося за гроші, - зрадники батьківщини", - заявив політик.

Читайте такожДепутати міськради під Харковом побилися на сесії через перейменування шкіл (відео)Після такої заяви один з екс-міністрів оборони країни Сейран Оганян кинув у депутата пляшку з водою. У свою чергу Саркісян кинув пляшку назад, через що почалася бійка.

Спікер парламенту оголосив перерву, викликав охорону та вимагав від журналістів припинити прямий ефір. Служба безпеки парламенту вгамувала парламентаріїв, що увійшли до смаку, й вивела їх із залу засідань.

Як раніше повідомляв УНІАН, бійки депутатів Верховної Ради України минулих скликань потрапили у відео реклами Королівського оперного театру Ла Монне.

Автор: Анастасія Горбачова