Таку заяву парламентарі зробили, коментуючи правки до російської Конституції, які дозволяють Путіну були при владі до глибокої старості.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив занепокоєння легітимністю поправок до конституції Росії, які дозволили очільнику цієї країни Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Як повідомили у прес-службі ПАРЄ, поправки, внесені у конституцію РФ у липні 2020 року, передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися на посаді до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

"Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру", – йдеться у повідомленні.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

Парламентарі також наголосили, що російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів". Тому "відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи і всього світу".

Комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з президентом Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17. Дебати на цю тему відбудуться наступного місяця.

Диктатор Путін перевершить Сталіна

Російський президент, ймовірно, досягне переконливого переобрання наступної весни, тому що "люди схильні підтримувати лідера, який веде війну". Такої думки дійшли російські та західні аналітики.

Російський лідер, який розв’язав найжорстокіший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, коли вторгся в Україну, готовий перевершити майже тридцятилітнє правління радянського диктатора Йосипа Сталіна. Це станеться, якщо він отримає новий шестирічний мандат.

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