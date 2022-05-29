Захід військових судів був узгоджений всього пару тижнів тому.

У порт Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО.

Як повідомляє Ylе, кораблі прибули з США, Німеччини та Франції. Американське і німецьке судна брали участь у військових навчаннях в Балтійському морі.

Напередодні Міністерство оборони повідомило, що у Фінляндії збільшиться кількість міжнародних військових навчань. На решту половини 2022 року заплановано ще 20 різних заходів бойового навчання, з яких 8 – нові.

Як заявив міністр оборони Антті Кайкконен, нові військові навчання - це частина підготовки до проміжного етапу вступу до Північноатлантичного альянсу і потенційних спроб Росії втрутитися в процес схвалення фінської заявки.

Відзначається, що захід військових судів був узгоджений всього пару тижнів тому.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Фінляндія і Швеція одночасно передали офіційні заявки на вступ до НАТО.

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