Трагедія сталася рано вранці в неділю.

В Португалія четверо чоловіків загинули через суперечку про голубів. Один з чоловіків застрелив трьох інших, після чого застрелився сам, повідомляє CNN Portugal.

Інцидент стався рано вранці 30 квітня в місті Сетубал на південь від Лісабона. Всі четверо загиблих були ентузіастами в розведенні поштових голубів і брали участь у змаганнях з голубиних перегонів. Приводом для конфлікту стали розбіжності через самих голубів і давня суперечка через землю під голубники.

Всі загиблі - чоловіки старшого віку. Наймолодшому було 47 років, найстаршому – 66. Саме останній і відкрив стрілянину з рушниці. За іншою інформацією, стрілку було близько 30 років і він був наймолодшим з чоловіків.

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Стверджується, що до приїзду поліції стрілок ще був живий, але, побачивши правоохоронців, застрелився.

Голубині перегони в Європі

Голубині перегони - досить специфічний вид спорту, в якому змагаються спеціально навчені "гоночні" голуби. Дистанція перегонів в таких змагання може становити від 100 до 1000 кілометрів, іноді більше.

Голубині перегони особливо популярні в країнах північно-західної Європи - Нідерландах, Франції, Бельгії та Великобританії. У 1900 році вони навіть стали "неофіційним" видом спорту на Олімпійських іграх.

У 2021 році під час однієї такої голубиної гонки у Великобританії безслідно зникли приблизно 10 тисяч птахів.

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