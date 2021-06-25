При зустрічі з дезорієнтованими голубами жителів просять забезпечити їх водою, кормом і спокоєм.

Під час голубиних перегонів у Пітерборо у східній Англії, де брали участь заводчики з усієї Великобританії, не дорахувалися приблизно 10 тисяч птахів.

Про це пише Independent.ie.

Заводчики побоюються, що птахи, можливо, втратили орієнтацію через геомагнітну бурю. За умовами гонки, голуби мали на час добиратися до пункту призначення, проте значна частина птахів так і не прилетіла.

Точну кількість зниклих голубів досі намагаються підрахувати, однак вважається, що мова йде приблизно про 10 тисяч.

Птахи окільцьовані, і кожен має свій номер. Тепер усіх, хто зустріне дезорієнтованих голубів, просять забезпечити їх водою, кормом і спокоєм. Власники сподіваються, щойно птахам полегшає, швидше за все, інстинкти приведуть їх додому.

Зазначається, що атмосферне явище, яке могло стати причиною того, що голуби збилися зі шляху, ймовірно, вплинуло й на голубині перегони у Португалії та Бельгії, де птахи також поводилися несподіваним чином.

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Автор: Катерина Комолова