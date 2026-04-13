У Путіна прокоментували поразку Орбана на виборах

Пєсков заявив, що потрібно "набратися терпіння", щоб подивитися на подальші кроки нового керівництва Угорщини.

Росія розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Москвою та Будапештом із новим керівництвом Угорщини будуть продовжені.

Так прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перемогу опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах в Угорщині, пишуть російські ЗМІ.

"Угорці зробили свій вибір. Ми з повагою ставимося до цього вибору. Ми розраховуємо на те, що ми продовжимо наші прагматичні контакти з новим керівництвом Угорщини. Ми чули заяви про готовність вести діалог", - сказав він.

Також речник Кремля заявив, що потрібно "набратися терпіння", щоб подивитися на подальші кроки нового керівництва Угорщини. Пєсков додав:

"Ми, ще раз повторюю, зацікавлені в налагодженні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи".

Які заявив пролунали від Угорщини

Як повідомляв УНІАН, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах в Угорщині, розповів, як планує будувати відносини з Росією та Володимиром Путіним. Він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори.

Водночас він підкреслив, що, навіть незважаючи на необхідність переговорів з РФ, "друзями ми не станемо".

Мадяр також заявив, що в Угорщині "ніхто не хоче проукраїнського уряду, всі хочуть проугорського".

