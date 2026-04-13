У Путіна прокоментували поразку Орбана на виборах

Росія розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Москвою та Будапештом із новим керівництвом Угорщини будуть продовжені.
Так прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перемогу опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах в Угорщині, пишуть російські ЗМІ.
"Угорці зробили свій вибір. Ми з повагою ставимося до цього вибору. Ми розраховуємо на те, що ми продовжимо наші прагматичні контакти з новим керівництвом Угорщини. Ми чули заяви про готовність вести діалог", - сказав він.
Також речник Кремля заявив, що потрібно "набратися терпіння", щоб подивитися на подальші кроки нового керівництва Угорщини. Пєсков додав:
"Ми, ще раз повторюю, зацікавлені в налагодженні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи".
Які заявив пролунали від Угорщини
Як повідомляв УНІАН, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах в Угорщині, розповів, як планує будувати відносини з Росією та Володимиром Путіним. Він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори.
Водночас він підкреслив, що, навіть незважаючи на необхідність переговорів з РФ, "друзями ми не станемо".
Мадяр також заявив, що в Угорщині "ніхто не хоче проукраїнського уряду, всі хочуть проугорського".