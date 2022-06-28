Ушаков запропонував дочекатися візиту до Москви президента Індонезії.

Помічник Путіна Юрій Ушаков накинувся з критикою на італійського прем'єра Маріо Драгі, який заявив, що російському президенту відмовлять в участі у саміті G20.

Ушакова цитує пропагандистський ресурс ТАСС.

Участь у цій зустрічі вже визначає не Рим, а Індонезія, відповів Ушаков.

"Ну не Драгі ж визначає. Напевно, він забув, що він вже не голова (в G20). За інерцією, напевно, з 2021 роком", - заявив представник Кремля.

Ушаков також запропонував дочекатися візиту до Москви президента Індонезії Джоко Відодо, який головує в G20 цього року. Відодо в четвер прибуде в російську столицю, де проведе переговори з Путіним.

Напередодні Драгі на прес-конференції після саміту лідерів "Великої сімки" заявив, що індонезійський лідер був категоричний з приводу участі Путіна в майбутньому саміті G20.

США неодноразово намагалися переконати Індонезію відмовитися від вказаної ідеї. Крім того, Вашингтон пропонував відняти у Росії місце в G20.

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