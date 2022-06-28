Помічник Путіна Юрій Ушаков накинувся з критикою на італійського прем'єра Маріо Драгі, який заявив, що російському президенту відмовлять в участі у саміті G20.
Ушакова цитує пропагандистський ресурс ТАСС.
Участь у цій зустрічі вже визначає не Рим, а Індонезія, відповів Ушаков.
"Ну не Драгі ж визначає. Напевно, він забув, що він вже не голова (в G20). За інерцією, напевно, з 2021 роком", - заявив представник Кремля.
Ушаков також запропонував дочекатися візиту до Москви президента Індонезії Джоко Відодо, який головує в G20 цього року. Відодо в четвер прибуде в російську столицю, де проведе переговори з Путіним.
Напередодні Драгі на прес-конференції після саміту лідерів "Великої сімки" заявив, що індонезійський лідер був категоричний з приводу участі Путіна в майбутньому саміті G20.
США неодноразово намагалися переконати Індонезію відмовитися від вказаної ідеї. Крім того, Вашингтон пропонував відняти у Росії місце в G20.
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