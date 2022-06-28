Під час саміту "Великої двадцятки" можливе дистанційне включення з президентом РФ, поділився прем'єр Італії.

Президент Індонезії Джоко Відодо виключає особисту присутність глави Російської Федерації Володимира Путіна на саміті лідерів країн "Великої двадцятки" (G20).

Індонезійський лідер був категоричний - президент РФ не приїде на саміт G20, розповів прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі у вівторок, 28 червня, на прес-конференції після саміту лідерів "Великої сімки".

За його словами, під час саміту G20 може бути дистанційне включення з Путіним. "...подивимося", - сказав італійський прем'єр.

"Що стосується присутності Путіна (на саміті - Ред.)... президент Відодо це виключає. Він був категоричний - (президент Росії - Ред.) не приїде...", - заявив Драґі.

Нагадаємо, наприкінці березня президент США Джо Байден запропонував відібрати у Росії місце в G20. З американським лідером згоден прем'єр Австралії Ентоні Албаніз, у якого немає бажання сидіти за одним столом з Володимиром Путіним.

Західні ЗМІ писали, що влада Штатів намагалася переконати Індонезію не запрошувати президента Росії на саміт "Великої двадцятки".

Варто зазначити, що наприкінці квітня Джоко Відодо запросив українського президента Володимира Зеленського приїхати на захід.

Саміт G20 в поточному році відбудеться в Індонезії 15-16 листопада на острові Балі. У Кремлі повідомляли, що Путін планує брати участь у заході.

У "Велику двадцятку" входять США, Австралія, Аргентина, Бразилія, Британія Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудівська Аравія, Туреччина, Франція, Республіка Корея, ПАР, Японія та ЄС.

Довідка УНІАН. Відносини країн Заходу з Росією погіршилися після того, як російські війська рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Країни Євросоюзу запровадили проти РФ кілька пакетів санкцій.

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