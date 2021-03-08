Пара пожертвує більшу частину своїх статків на благодійність.

Екс-дружина засновника Amazon Джеффа Безоса-письменниця Маккензі Скотт вийшла заміж. Її обранцем став Ден Джуетт - вчитель однієї з приватних шкіл Сіетла.

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Як повідомляє The Wall Street Journal, інформація про це з'явилася на веб-сайті Giving Pledge. Цей ресурс створений для заможних людей, які вирішили віддати більшу частину свого статку на благодійність.

Джуетт написав, що підтримує благодійні прагнення Скотт.

Розлучення Джеффа Безоса

У квітні 2019 року на той момент найбагатша людина планети, засновник компанії Amazon Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною Маккензі. Вони прожили разом 25 років.

Після поділу майна Маккензі отримала значну частку акцій Amazon, ставши одним з найбагатших людей на Землі.

За даними з відкритих джерел, у вересні минулого року у зв'язку зі зростанням акцій Amazon статки Маккензі Скотт зросли до 68 мільярдів доларів. Вона стала найбагатшою жінкою планети.

Свій колосальний статок Скотт витрачає на благодійність. Минулого року за чотири місяці вона передала понад 4,1 мільярда доларів на боротьбу з пандемією.

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Автор: Дмитро Захаров