Експерти відзначили, що тим, хто відмовляється добровільно віддати документи, погрожують.

Співробітники російських спецслужб відбирають паспорти чиновників та керівників держкомпаній. Силовики таким чином намагаються контролювати їх виїзд за межі Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що російські спецслужби прагнуть перешкодити виїзду за кордон високопоставлених чиновників, в тому числі і колишніх, а також керівників державних компаній.

На думку експертів, Кремль боїться, що представники російської еліти втечуть з країни. Так, 10 березня силовики наказали державним чиновників і співробітникам держкомпаній здати паспорти. При цьому в разі відмови їм погрожували силовим вилученням документів і звільненням.

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Ситуція на фронті станом на 4 квітня - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби, 3 квітня, Сили оборони України відбили понад 45 атак росіян. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Крім того, окупанти готують "евакуацію" українських громадян з тимчасово окупованого Скадовського району в Херсонській області.

Також українська авіація за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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