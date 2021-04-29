Керівництво штабів стверджує, що збереження їх роботи в нинішньому вигляді неможливе.

У Росії офіційно розпустили мережу регіональних штабів опозиційного політика Олексія Навального.

Про це в четвер, 29 квітня, повідомив соратник Навального Леонід Волков.

За його словами, збереження роботи мережі штабів у нинішньому вигляді неможливе, адже негайно буде підведено під статтю про екстремізм і спричинить кримінальні терміни.

"Не допоможе жоден ребрендинг; ми не зможемо навіть зробити вигляд, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі слідчого комітету вирішуватимуть, це інша організація або та ж сама, і тут уже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального", - заявив політик.

Читайте такожРосійський опозиціонер Навальний припинив голодуванняОднак завдяки створенню штабів, за словами Волкова, в Росії тепер "є десятки потужних і крутих регіональних політиків, є тисячі їх прихильників, є сильні та самостійні політичні організації, які займатимуться розслідуваннями та виборами, громадськими кампаніями та мітингами".

Справа проти штабів Навального і ФБК

Прокуратура Москви вимагає визнати екстремістськими організаціями штаби Олексія Навального і два його фонди - "Фонд боротьби з корупцією" і "Фонд захисту прав громадян".

26 квітня стало відомо, що Московська прокуратура призупинила дію штабів Навального - до рішення за позовом про екстремізм.

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Автор: Катерина Комолова