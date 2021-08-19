Винищувач летів без боєкомплекту і впав у безлюдному місці.

В Астраханській області Росії під час планового польоту розбився винищувач МіГ-29.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на Міноборони РФ, винищувач летів без боєкомплекту. Льотчик загинув.

"18 серпня 2021 року в Астраханській області при виконанні планового польоту зазнав аварії літак МіГ-29. Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук", - йдеться в повідомленні.

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Причини падіння російського військового літака поки не відомі.

Катастрофи російських літаків

17 серпня в Підмосков'ї розбився військово-транспортний літак Іл-112в. Виконуючи тренувальний політ, літак заходив на посадку і впав у лісосмузі. Усього на борту було троє людей, усі вони загинули. На відео видно, що перед падінням у Іл-112в прямо в повітрі загорівся правий двигун.

14 серпня на півдні Туреччини розбився орендований у Росії пожежний літак типу "Беріїв-200". На борту літака було вісім осіб, у тому числі п'ять російських військових і три представники Туреччини. Усі вони загинули.

На Камчатці на території Кроноцького заповідника у Курильське озеро впав вертоліт Мі-8. На борту перебували 16 осіб, вісім - вижили й перебували у важкому стані.

У червні військовий вертоліт Мі-8 розбився в полі в Гатчинському районі Ленінградської області. Під час аварії загинули три людини, а вертоліт, що розбився, належав Росгвардії й здійснював тренувальний політ

Автор: Олександр Топчій