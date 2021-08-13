Вже відомо про одну загиблу і 16 поранених.

У російському Воронежі в результаті вибуху у рейсовому автобусі "ПАЗ" загинула пасажирка, більше десятка людей були поранені.

Про це повідомляє BBC. Інцидент стався в центрі міста біля торгового центру "Галерея Чижова".

Як пише "Інтерфакс" із посиланням на департамент охорони здоров'я Воронезької області, всього постраждалих - 16.

"Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації", - уточнили у відомстві. Ще троє людей перебувають у важкому стані, п'ятеро - у стані середньої тяжкості.

Шесть человек пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже, сообщают Baza и "Интерфакс". По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. pic.twitter.com/ppGKfzWgpV - РБК (@ru_rbc) August 12, 2021

За фактом вибуху Слідчком РФ порушив кримінальну справу, на місці працюють криміналісти.

Інформація про причини вибуху суперечлива. За даними одних джерел ЗМІ, його спровокувала несправність газового обладнання, а саме встановленого на даху балона. За іншою версією, такого обладнання в транспортному засобі не було.

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"За словами очевидця вибуху Ігоря Пахачова, сильно постраждали дві дівчинки-підлітка. Одну затиснуло між сидіннями, другий відірвало ступні", - пише Телеграм-канал Mash.

У мережі також опубліковано відео вибуху з декількох ракурсів.

Увага! Відео не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою.

Автор: Юрій Годован