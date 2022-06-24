Борт звалився в поле і загорівся, руйнувань, за словами рятувальників, немає.

У Рязані впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 10 осіб, 5 з них отримали травми.

Про це пише пропагандистський ресурс ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.

Борт звалився в поле і загорівся, руйнувань, за словами рятувальників, немає.

За попередньою інформацією, п'ятеро людей отримали травми, двоє загинули. Три людини госпіталізовані в лікарню. Всього на борту було 10 осіб.

Telegram Baza уточнює, що кількість загиблих в результаті аварії Іл-76 зросла до трьох осіб. Ще шестеро поранені.

Ведеться рятувальна операція.

Як писав УНІАН, захисники України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають"вишками Бойка". Тепер окупанти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.

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