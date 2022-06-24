У ПАРЄ наголосили, що шоковані дезінформацією, яку поширюють російські органи влади щодо катастрофи рейсу Malaysia Airlines.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію винною у збитті в 2014 році малазійського літака Boeing 777, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур.

Відповідну резолюцію ПАРЄ ухвалила 23 червня, повідомляється на сайті організації.

ПАРЄ заявила, що ґрунтуючись на доказах, наданих українською та нідерландською владою, вона вважає "найбільш переконливим сценарієм" те, що рейс MH17 був збитий над Україною у 2014 році російською ракетою "Бук", наданою підконтрольним Росії бойовикам.

У ПАРЄ наголосили, що шоковані дезінформацією, яку поширюють російські органи влади щодо збиття рейсу Malaysia Airlines, що спричинило "біль і страждання" у родичів і друзів загиблих.

"Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як продемонстрували розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла так далеко, що подала маніпульовані радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські версії, згідно з якими український винищувач Су-25 або МіГ-29 збив рейс MH17, або про те, що винна українська ракета "Бук", випущена з підконтрольної Києву території, були "повністю спростовані".

ПАРЄ закликала Росію офіційно вибачитися перед родичами жертв MH17 за біль і страждання, спричинені попередньою дезінформацією.

Асамблея також закликала Європейський суд з прав людини розглянути питання про надання пріоритету заявам найближчих родичів жертв аварії "з огляду на їхні сильні й тривалі страждання".

Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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