Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін анонсував серійний випуск міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) "Сармат".
Про це пише Медуза.
Першу партію до кінця року відправлять військовим Ужурського ракетного з'єднання, яке дислокується в Красноярському краї.
Крім того, йде підготовка до другого льотно-конструкторського випробування "Сармата". Рогозін не став уточнювати, коли планується пуск.
Перше випробування "Сармата" провели 20 квітня.
Нагадаємо, "Сармат" - це міжконтинентальна балістична ракета, яку РФ змушена максимально швидко поставити на озброєння для того, щоб замінити радянські ракети шахтного базування.
МБР РС-28 "Сармат", стверджують в країні-агресорі, здатна доставити розділювальну головну частину масою до 10 тонн в будь-яку точку світу - як через Північний, так і через Південний полюси.
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