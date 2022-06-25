Перше випробування " Сармата» провели 20 квітня / скріншот

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін анонсував серійний випуск міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) "Сармат".

Про це пише Медуза

Першу партію до кінця року відправлять військовим Ужурського ракетного з'єднання, яке дислокується в Красноярському краї. 

Крім того, йде підготовка до другого льотно-конструкторського випробування "Сармата". Рогозін не став уточнювати, коли планується пуск.

Перше випробування "Сармата" провели 20 квітня.

Нагадаємо, "Сармат" - це міжконтинентальна балістична ракета, яку РФ змушена максимально швидко поставити на озброєння для того, щоб замінити радянські ракети шахтного базування. 

МБР РС-28 "Сармат", стверджують в країні-агресорі, здатна доставити розділювальну головну частину масою до 10 тонн в будь-яку точку світу - як через Північний, так і через Південний полюси.

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