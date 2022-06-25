"Сармат", стверджують в країні-агресорі, здатна доставити розділювальну головну частину масою до 10 тонн в будь-яку точку світу.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін анонсував серійний випуск міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) "Сармат".

Про це пише Медуза.

Першу партію до кінця року відправлять військовим Ужурського ракетного з'єднання, яке дислокується в Красноярському краї.

Крім того, йде підготовка до другого льотно-конструкторського випробування "Сармата". Рогозін не став уточнювати, коли планується пуск.

Перше випробування "Сармата" провели 20 квітня.

Нагадаємо, "Сармат" - це міжконтинентальна балістична ракета, яку РФ змушена максимально швидко поставити на озброєння для того, щоб замінити радянські ракети шахтного базування.

МБР РС-28 "Сармат", стверджують в країні-агресорі, здатна доставити розділювальну головну частину масою до 10 тонн в будь-яку точку світу - як через Північний, так і через Південний полюси.

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