Спостерігається також погіршення криміногенної ситуації.

У Росії зростає соціальна напруга через війну в Україні, інфляцію та зростання цін на продукти.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора Росії, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга", - повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Погіршення суспільної ситуації констатують і самі російські чиновники та представники спецслужб й у закритих доповідях керівництву РФ. За даним розвідки, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

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Крім того, спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині РФ. У ГУР додали, що зростання рівня злочинності у регіонах спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та "алкоголізацією" росіян.

Війна в Україні - ситуація у РФ

Дещо раніше журналіст і блогер Майкл Накі заявив, що у РФ зростає невдоволення серед мобілізованих росіян, однак поки невідомо, чи переросте це у переворот.

Російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін заявив, що серед олігархів, а також представників уряду та силових структур РФ зростає невдоволення президентом Росії Володимиром Путіним. Чергові вибори та невдачі окупантів на війні в Україні його тільки посилюватимуть.

За даними американських аналітиків, у РФ приховують втрати у війні, дають лише 10% правди.

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