Кандидатуру Андерссон схвалив парламент після того, як вдалося укласти угоду з колишньою лівою комуністичною партією.

Лідер соціал-демократів Швеції Магдалена Андерссон стала першою жінкою прем’єр-міністром країни.

Швеція - єдина скандинавська країна, яка ніколи раніше не обирала жінку національним лідером.

Кандидатуру 54-річної Андерссон схвалив парламент після того, як вдалося укласти угоду з колишньою лівою комуністичною партією, передає радіо Свобода.

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На посаді голови уряду Андерссон, яка з 2014 року була міністром фінансів Швеції, змінить Стефана Левена, який пішов у відставку на початку цього місяця.

Офіційно прем’єр-міністром Андерссон стане після зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом 26 листопада.

З самого початку нова прем'єр зіткнеться з непростою ситуацією, адже опозиційні праві партії кажуть, що вони не підтримають урядовий проект бюджету, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла