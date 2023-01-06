Макфол вважає, що в будь-якому випадку санкції не можна вважати неефективними.

Санкції, введені проти Росії у зв'язку вторгненням на територію незалежної України, не змогли зупинити війну, проте вони працюють.

Як заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній, багато хто вважають, що введені санкції не спрацювали, оскільки війна в Україні все ще триває, повідомляє "Нова газета Європа".

"Я вважаю, що санкції - це ще одна можливість зупинити цю жахливу війну. Це моя особиста позиція. Дехто вважають, що санкції відіграють іншу роль - тобто проти Росії. Але я думаю, що зараз є тільки одна мета - зупинити війну. Звичайно, якщо ми говоримо, що санкції вводилися для цього, то виходить, що вони не спрацювали, тому що війна триває", - заявив Макфол.

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При цьому він зазначив, що санкції не можна вважати неефективними.

"Я хочу зауважити, що й HIMARS не поклав край цій війні, але ніхто не кажее, що HIMARS неефективний. Коли люди кажуть, що, якщо щось не працює, потрібно робити все інакше, я абсолютно не згоден. Я вважаю, що просто потрібно робити більше", - зазначив Макфол.

При цьому, Макфол зазначив, що через санкції Путін втрачає останніх союзників.

"Мені особливо цікаво дивитися на те, як Китай реагує на санкції. Так, вони - не Макфол, вони не підтримують це публічно, але у мене є достатньо інформації на рахунок того, що вони не допомагають Путіну. Це особливо важливо, коли ми говоримо про технології. У них є технології, але вони їх не дають. Я думаю, що, якщо у Росії такі союзники, людям в Кремлі варто ще раз обміркувати свою позицію", - заявив Макфол.

Війна в Україні та санкції проти Росії:

15 грудня ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, введених у зв'язку з військовою агресією РФ в Україні.

Санкції застосовані до представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

Заборонено експорт цивільних безпілотних апаратів, ноутбуків, верстатів, навігації, GPS, радіо - всього понад 20 груп товарів.169 компаніям заборонено що-небудь продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК.

Також заборонено експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включаючи авіаційними двигунами і частинами до них.

Введено заборону на інвестиції в гірничодобувний сектор РФ - це метали і мінерали, зокрема титан, нікель. Обсяг таких інвестицій на сьогодні склав близько 3 млрд євро.

ЄС поширив заборону на участь громадян ЄС у наглядових радах російських компаній у всіх державних компаніях.

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