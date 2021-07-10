"Укрзалізниця" попередила про затримку понад 10 рейсів.

В районі дільниці Васильків – Боярка з рейок зійшов господарський поїзд, у зв’язку з цим частина пасажирських потягів «Укрзалізниці» запізнюються.

Про це повідомляє перевізник у Telegram.

Станом на 9:00 затримуються рейси:

▪️№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);

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▪️№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

▪️№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

▪️№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

▪️№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);

▪️№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

▪️№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

▪️№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);

▪️№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);

▪️№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);

▪️№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

▪️№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).

Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку.

ОНОВЛЕНО. Водночас проблеми з рухом спостерігаються не тільки на залізниці, а й на дорогах. Близько години Боярський переїзд закритий, що спровокувало довгі затори в обидва боки. ЗМІ стверджують, що вагон господарського поїзда уже прибрали.

На місці події досі працюють над ліквідацією аварії. Проте окремі потяги, за словами журналістів, уже відновлюють рух.

Зазначається, що внаслідок сходження з рейок потягу виникли проблеми з електропостачанням у прилеглому селі Мотовилівка.

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Автор: Яна Ставська