Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив про безпідставність побоювань щодо реалізації будь-якого ескалаційного сценарію.

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков, який очолив російську делегацію на переговорах з питань безпеки між США і Росією, заявив, що РФ не має наміру нападати на Україну.

Про це Рябков сказав на брифінгу в Женеві після зустрічі делегацій РФ і США в рамках діалогу зі стратегічної стабільності, повідомляє "РИА Новости".

"Ми пояснили американським колегам, що ніяких планів, намірів "напасти" на Україну у нас немає і бути не може, а всі заходи з бойової підготовки сил здійснюються в межах нашої національної території", - сказав Рябков.

За його словами, немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію.

Переговори США і РФ: що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, в Женеві сьогодні, 10 січня, представники США і РФ провели діалог щодо стратегічної стабільності. Дипломати обох країн спілкувалися понад 7 годин. Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

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Після переговорів держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія намагається втягнути США у дискусію про НАТО замість того, щоб говорити про агресію проти України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

Сьогодні, 10 січня, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.