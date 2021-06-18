Житель США упродовж 90 хвилин влаштував щонайменше вісім стрілянин у кількох містах Аризони.
Як повідомляє abc15 з посиланням на поліцію, в результаті одна людина загинула, ще 12 отримали поранення. При цьому не всі постраждали від пострілів: 9 осіб отримали інші травми, наприклад, від осколків скла.
Зокрема, чоловік відкривав вогонь зі свого автомобіля на території міст Глендейл, Пеорія і Сюрпрайз в окрузі Марікопа, а також на автострадах регіону Вест Веллі.
Ймовірного злочинця заарештували. Правоохоронці вважають, що він діяв один. У машині підозрюваного знайшли зброю.
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