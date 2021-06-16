Судимий за грабіж і вимагання зловмисник, посварившись з дружиною, вчора ввечері стріляв з пістолета в присутності дітей.

У центрі Одеси вчора ввечері було затримано чоловіка, який влаштував стрілянину біля будівлі мерії.

Як повідомили журналістам у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, 15 червня о 19:35 до охоронців комунального закладу "Муніципальна варта" звернулися діти, які гуляли на Думській площі біля будівлі мерії.

"Вони звернулися до муніципалів, які чергували на прилеглому до площі Приморському бульварі. Діти повідомили, що двоє людей біля пам'ятника "гармата" на Думській площі стріляють з пістолета", - розповіли в Департаменті.

Близько 19:40 охоронці затримали порушників і викликали поліцію.

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Як з'ясувалося, між чоловіком, раніше судимим за статтями 186 (грабіж) і 189 (вимагання) КК України, і його дружиною сталася сварка. Будучи під впливом алкогольного і наркотичного сп'яніння, громадянин вирішив "випустити пару" небезпечним для інших городян чином – почав стріляти з пістолета.

Люди не постраждали. Чоловіка передали поліцейським.

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Автор: Лариса Козова