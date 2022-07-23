Раніше секретар РНБО Олексій Данилов говорив, що з 24-го лютого було здійснено щонайменше п'ять спроб убити президента.

Безпека українського гаранта Володимира Зеленського є предметом особливого занепокоєння в адміністрації Байдена.

Про це в Twitter повідомив кореспондент Voice of America Джефф Селдін, цитуючи недавній виступ Джейка Саллівана, помічника президента США.

У повідомленні наголошується, що США стурбовані безпекою Зеленського, оскільки "це лідер країни у стані війни, що має справу з противником, який безжальний, жорстокий і здатний практично на будь-що".

Частина нашої мети в Україні має заключатися в змозі продемонструвати силу, стійкість, непохитність, обачність, здібності, які нададуть деякий вплив на нашу здатність стримувати інших в інших місцях – цитує Саллівана журналіст.

З початку війни Зеленського п'ять разів намагалися вбити

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, всі вони були здійснені в кінці лютого і початку березня.

Данилов не розкрив подробиці нападів, хоча на початку повномасштабної російської агресії публічно говорив про загін чеченських бійців, яким було доручено вбити Зеленського, але був "повністю знищений".

Водночас сам президент вважає що замахи на його життя – це не так страшно, а ось у глави Кремля набагато більше проблем, судячи з відношенням всього світу до його політики.

Вас також можуть зацікавити новини: