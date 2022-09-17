США сподівалися, що санкції налаштують громадську думку жителів РФ проти війни.

В США вважають, що санкції проти Російської Федерації діють занадто повільно.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Як зазначив один зі співрозмовників телеканалу, Сполучені Штати "сподівалися, що санкції швидко задушать російську військову машину в Україні, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою".

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Також у них був розрахунок, що санкції налаштують громадську думку жителів РФ проти війни, коли повсякденне життя росіян значно ускладниться.

Тепер же, зазначає CNN, американські чиновники прогнозують, що найсуворіші наслідки санкцій, ймовірно, матеріалізуються не раніше початку 2023 року.

"Російській економіці і поколінням росіян буде завдано довгостроковий збиток. Росія заплатить дуже високу ціну протягом тривалого періоду часу", - заявив директор ЦРУ Білл Бернс.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 22 осіб і двох організацій, які підтримують розв'язану Росією війну проти України: вони торкнулися Кадирова і його сім'ї.

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