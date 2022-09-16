Бріджит Брінк вважає жахливими масові поховання в Ізюмі на Харківщині.

Звірства армії Російської Федерації в Ізюмі на Харківщині мають зміцнити колективну підтримку України.

Про це посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк написала в Twitter.

"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її звірства та підтримати Україну в її зусиллях захистити свою Батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", - наголосила Брінк.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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