Дане рішення дозволить забезпечити захист гуманітарних коридорів.

Більше 20 представників зовнішньополітичної еліти США підписали лист до президента США Джо Байдену. Політики запропонували забезпечити "обмежену" безпольотну зону над Україною для захисту гуманітарних коридорів.

Про це пише видання Politico.

"Ми, що нижче підписалися, закликаємо адміністрацію Байдена разом з союзниками по НАТО ввести обмежену безпольотну зону над Україною, для захисту гуманітарних коридорів, які були узгоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами в четвер. Лідери НАТО повинні донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть до прямої конфронтації з російськими силами, але вони також повинні ясно дати зрозуміти, що не схвалять нападу Росії на цивільні райони", – йдеться в листі.

Політики вважають, що таким чином захід може допомогти у розв'язанні гуманітарного питання в Україні, але при цьому не довести ситуацію до ядерного конфлікту.

"Ми прагнемо до розгортання літаків США і НАТО не з метою конфронтації з Росією, а для запобігання і стримування російських бомбардувань, які призведуть до масових людських жертв серед українців", - зазначено в листі.

Саме на такому варіанті наполягатимуть члени Конгресу, чиновники Білого дому, Пентагону і Держдепартаменту.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з 200 конгресменами США, попросивши їх допомогти у введенні "безпольотної зони" в небі над Україною. При цьому міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, бо відповідає за життя європейців.

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