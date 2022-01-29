Байдена хотіли вбити \ фото REUTERS
В американському штаті Канзас правоохоронці затримали чоловіка на ім’я Скотт Мерріман, який планував вбити президента країни ДжоБайдена.
Про це повідомляє видання The Daily Beast. Згідно з повідомленням, зловмисника затримали під час поїздки зі штату Канзас до міста Гейгерстаун, штат Меріленд.
Під час затримання Мерріман заявив, що "відрубати голову змії в серці нації" йому наказав Бог.
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Він також повідомив правоохоронцям, що "мусить передати послання президенту Байдену та порадити йому повернутися до Бога (або піти до пекла), тому що людям набрид розкол в країні".