Затриманий заявив, що "відрубати голову змії в серці нації" йому наказав Бог.

В американському штаті Канзас правоохоронці затримали чоловіка на ім’я Скотт Мерріман, який планував вбити президента країни ДжоБайдена.

Про це повідомляє видання The Daily Beast. Згідно з повідомленням, зловмисника затримали під час поїздки зі штату Канзас до міста Гейгерстаун, штат Меріленд.

Під час затримання Мерріман заявив, що "відрубати голову змії в серці нації" йому наказав Бог.

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Він також повідомив правоохоронцям, що "мусить передати послання президенту Байдену та порадити йому повернутися до Бога (або піти до пекла), тому що людям набрид розкол в країні".

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