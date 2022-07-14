Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що війна, яку розв'язала Росія проти України, викликає негативні наслідки в усьому світі. Тому офіційним особам РФ не буде місця на зустрічі фінансових керівників Великої двадцятки цього тижня.
Про це повідомляє Reuters.
Йеллен на прес-конференції в кулуарах зустрічі G20 закликала світову спільноту притягнути Росію до відповідальності за війну, а також її вплив на ціни на енергоносії і погіршення продовольчої безпеки.
Міністр фінансів США ухилилася від питання про те, чи піде вона після виступу російських офіційних осіб, як робилося раніше під час останньої такої зустрічі у Вашингтоні у квітні. Водночас вона пообіцяла, що засудить вторгнення Росії в Україну "найрішучішим чином".
"Думаю, я ясно дала зрозуміти, що участь Росії в цих зустрічах не може бути звичайною справою", - наголосила Йеллен.
Вона додала, що з нетерпінням чекає зустрічі з міністром фінансів України на зустрічах.
Нагадаємо, раніше на саміті G20 міністри закордонних справ найпотужніших економік світу влаштували бойкот Лаврову.
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