Криптовалютні компанії поспішають випередити перевірку Капітолійського пагорба, викликану атаками в Ізраїлі.

Криптовалютное лобі Вашингтона щосили намагається стримати проблему ХАМАС, яка ось-ось стане проблемою для США.

Різанина, подія минулого тижня в Ізраїлі, стала великою мішенню для криптовалют завдяки повідомленням про те, що угруповання бойовиків, включаючи ХАМАС, нещодавно отримали фінансування через цифрові валюти. Це відбувається тому, що індустрія вже намагається спростувати щоденні заголовки новин про судовий процес у справі про шахрайство над колишнім криптомагнатом Семом Бенкманом-Фрідом, пише Politico.

Пильна увага Капітолійського пагорба ось-ось посилиться. Голова банківської справи Сенату Шеррод Браун (штат Огайо) - один з найзапекліших критиків галузі - обіцяє використовувати свій комітет для вивчення ролі криптовалюти в атаках в Ізраїлі. Зв'язок з ХАМАС також дає новий імпульс зусиллям Уоррена прийняти законопроект, який введе нові правила по боротьбі з відмиванням грошей в криптовалюта - все більш двопартійне зусилля, яке компанії, що займаються цифровими активами, намагаються придушити.

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"Небезпека тероризму, що фінансується за допомогою криптовалют, реальна і повинна стати невідкладним пріоритетом для Конгресу", - заявив Уоррен в інтерв'ю. "Існує зростаюча двопартійна коаліція сенаторів, які прагнуть прийняти цей законопроект і боротися з тероризмом у всьому світі, перекриваючи фінансування".

Хоча використання криптовалюта зловмисниками все ще з'ясовується, цей зв'язок стає останньою в серії політичних зобов'язань, що виникли після торішнього обвалу ринку і арешту Бенкмана-Фріда. Кріптовалютное лобі останнім часом домоглося деяких успіхів у пошуках легітимності - Палата представників знаходиться на порозі прийняття схваленого галуззю законодавства - але стикається зі зростаючим опором з боку законодавців, натхнених роллю цифрової валюти в фінансових злочинах.

"З точки зору криптоскептиків, на даний момент це найвагоміший аргумент, який у них є", - сказав Лі Райнерс, науковий співробітник Університету Дьюка. "Це свого роду ще одне чорне око для криптовалют".

За даними TRM Labs, компанії, що займається розвідкою блокчейнов, ХАМАС був одним з перших, хто почав використовувати криптовалюта для фінансування. Хоча більша частина фінансування групи надходить з інших джерел, групи, пов'язані з Хамасом, продовжують збирати пожертви через криптовалюту після атак у вихідні дні, повідомляє TRM.

Згідно з аналізом криптовалют, на який посилається Wall Street Journal, з 2021 року цифрові гаманці, пов'язані з Хамасом і палестинським "Ісламським джихадом", отримали до 134 мільйонів доларів.

Криптофірми, включаючи американську біржу Coinbase, поспішили випередити суперечку. Шейла Уоррен, генеральний директор крипто-ради з інновацій, написала в X четвер, що вона "перейшла від відрази до гніву з приводу того, що недоброзичливці криптовалюта у Вашингтоні використовують цей страхітливий момент, щоб просувати свої (роздуті) політичні [пункти]".

Рішення Брауна зайнятися криптовалютным фінансуванням може стати благом для сенатора Уоррена, оскільки раніше він применшував необхідність прийняття її законодавства. Її законопроект розширить правила про фінансові злочини для традиційних кредиторів і поширить їх на гравців у сфері цифрових активів.

"Зловживання криптовалютами з боку терористичних організацій повинно послужити тривожним дзвінком для Конгресу, щоб він вжив заходів по боротьбі з цифровими активами і відмиванням грошей, які, як ми тепер знаємо, допомагають фінансувати жахливі масові вбивства в Ізраїлі", - сказав сенатор Роджер Маршалл з Канзасу, провідний республіканець по законопроекту Уоррена.

Промислові групи готуються протистояти плану Уоррена. Генеральний директор Blockchain Association Крістін Сміт заявила, що галузь вже давно співпрацює з правоохоронними органами.

"На жаль, законопроект сенатора Уоррена не допоможе зупинити зловживання цією технологією зловмисниками", - сказав Сміт. "Замість цього це створить нездійсненний новий режим, якому законослухняні американські компанії просто не зможуть відповідати, змушуючи криптовалютну діяльність здійснюватися в недоступні, нерегульовані місця і юрисдикції".

Член Палати представників Джим Хаймс (демократ від штату Коннектикут), що входить до складу комітетів палати представників з фінансових послуг і розвідки, заявив, що останні розбіжності підкреслюють, чому прихильникам криптовалюти необхідно краще "сформулювати, який їх варіант використання".

Фінансування терористів ХАМАС

Найщедріший спонсор бойовиків ХАМАС - це Іран, який надав їм найважливіші ресурси, потрібні для здійснення терактів. Але не тільки завдяки іранській стороні наповнюється бюджет зловмисників. Американські слідчі встановили, що ХАМАС фінансували онлайн-донори - відправляли їм криптовалюту, повідомляє CNN. Зазначається, що для оприлюднення адрес криптогаманців, щоб люди на них робили пожертви, бойовики використовували соцмережі x (Twitter), а також Facebook.

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