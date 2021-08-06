Постраждали щонайменше 10 людей.

У п'ятницю, 6 серпня, в Токіо, де зараз проходять Олімпійські ігри 2020, чоловік з ножем поранив щонайменше 10 пасажирів приміського поїзда.

Нападник втік з місця злочину, проте згодом його затримали, передає AP.

Дев'ять постраждалих відвезли до найближчих лікарень, один із них у важкому стані. Десятому потерпілому госпіталізація не знадобилася.

Один зі свідків розповів, що бачив, як пасажири вибігали з вагонів, кричали та прохали про допомогу. Ще один свідок повідомив, що бачив, як виходять з поїзда закривавлені пасажири.

За даними ЗМІ, після інциденту нападник увійшов до місцевого магазину і сам повідомив про те, що він - людина з новин про напад і втомився ховатися. Менеджер магазину зателефонувала в поліцію, побачивши плями крові на сорочці чоловіка.

У поліції інцидент поки не прокоментували.

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Автор: Катерина Комолова