У п'ятницю, 6 серпня, в Токіо, де зараз проходять Олімпійські ігри 2020, чоловік з ножем поранив щонайменше 10 пасажирів приміського поїзда.
Нападник втік з місця злочину, проте згодом його затримали, передає AP.
Дев'ять постраждалих відвезли до найближчих лікарень, один із них у важкому стані. Десятому потерпілому госпіталізація не знадобилася.
Один зі свідків розповів, що бачив, як пасажири вибігали з вагонів, кричали та прохали про допомогу. Ще один свідок повідомив, що бачив, як виходять з поїзда закривавлені пасажири.
За даними ЗМІ, після інциденту нападник увійшов до місцевого магазину і сам повідомив про те, що він - людина з новин про напад і втомився ховатися. Менеджер магазину зателефонувала в поліцію, побачивши плями крові на сорочці чоловіка.
У поліції інцидент поки не прокоментували.
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