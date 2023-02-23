Австрійська сторона надала росіянам візи тільки на два дні з дуже обмеженими правами.

Російським дипломатам не дали можливості поставити квіти до пам’ятника радянським військовим у Відні. Як заявив посол РФ у Відні Дмитро Любінський в коментарі TACC, таку заборону наклала австрійська сторона.

23 лютого члени російської делегації перебували на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Австрійська сторона видала росіянам візи, однак різко обмежила їх використання. У тому числі не можна було відвідувати жодні інші публічні заходи.

"Сама видача віза, по-перше, була жорстко обмежена за часом перебування – це були тільки два дні, коли працює ПА ОБСЄ, і видача була обумовлена ​​лише участю у тих заходах, які стосуються програми ПА ОБСЄ та її зимової сесії.

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Тобто всі інші публічні заходи російським парламентаріям та делегатам протипоказані, а єдиним винятком є ​​територія російського посольства та постпредства РФ при міжнародних організаціях", - зазначив Любінський.

Росіяни замовили два вінки і хотіли, як завжди, особисто покласти їх під час сьогоднішньої церемонії.

Хоч і їм не дали цього зробити, однак один вінок вони все-таки довели до місця призначення. Однак не біля пам’ятника радянським воїнам, а біля пам’ятника "радянському воїну-визволителю". Це зробили представники дипломатичних установ у Відні, котрі наділені більшими правами, ніж ті, хто отримав візу на два дні.

Відзначимо, що засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ відбувалося сьогодні, 23 лютого, у Відні. Під час цього засідання литовський дипломат висловив незадоволення присутності російської делегації і послав їх за "російським воєнним кораблем".

Окрім цього раніше УНІАН повідомляв про рішення українських представників бойкотувати засідання ПА ОБСЄ через російське представництво.

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