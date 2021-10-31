Близько 15 осіб отримали поранення, один з них серйозно постраждав.

В Японії невідомий чоловік напав на пасажирів метро в Токіо з ножем. Спочатку він порізав людей, а потім підпалив поїзд. Пасажири в паніці вилазили з вікон вагона.

Про це повідомляє видання Kyodo.

Так, невідомий чоловік влаштував різанину в поїзді на лінії Кейо в метрополітені Токіо. Інцидент стався у вагоні, який слідував на найбільш завантажену станцію метро у світі - в Сіндзюку.

Чоловік встиг поранити близько 15 осіб. ЗМІ Японії повідомляють, що один пасажир отримав серйозні травми. Після різанини невідомий підпалив потяг. Джерела в правоохоронних органах Токіо стверджують, що чоловік застосував соляну кислоту.

Читайте такожУ Каліфорнії розстріляли еротичний бал на честь ХеллоуїнаПасажири були в паніці. Спочатку вони тікали від чоловіка з ножем, а коли у вагоні сталося загоряння - вони нічого не бачили через дим. Люди намагалися вийти з поїзда, деякі вилазили з вікон і допомагали іншим пасажирам врятуватися.

Чоловіка вже затримали. Його мотиви поки що не повідомляються. Поліція почала розслідування, проте поки що інформації про точну кількість постраждалих немає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що машиніст метро в Харкові жорстко "провчив" неадекватного пасажира і потрапив на відео. П'яний хуліган чіплявся до людей і вдарив дзеркало біля кабіни, за це його "покарали" кулаками.

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Автор: Поліна Кузенко