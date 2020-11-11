Учасники скандують "Нікол, йди" і "Нікол зрадник".

У столиці Вірменії сьогодні проходить мітинг 17 опозиційних партій, активісти вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним угоду щодо Карабаху. Поліція називає мітинг незаконним і жорстко затримує учасників.

Читайте також"Що сталося, Пашинян?": президент Азербайджану висміяв прем'єр єра Вірменії через Карабах (відео)

Як повідомляє «АМИ Новини Вірменія", громадяни скандують "Нікол, йди" і "Нікол зрадник". Силовики, своєю чергою, повідомили протестувальникам, що проведення мітингів у період воєнного стану заборонено законом.

Поліція жорстко затримала десятки учасників протестної акції, їх завантажили в автозаки. Серед затриманих - депутати, громадські та політичні діячі.

Надалі протестувальники вирушили до будівлі Національних зборів.

Мирна угода по Карабаху: що відомо

У ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. Пашинян пояснив, що у нього не було іншого виходу, крім підписання Угоди про закінчення війни в регіоні.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Жителі Єревану, протестуючі проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення і увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі почалося 27 вересня. 8 листопада Азербайджан оголосив про взяття стратегічно важливого міста Шуша в Нагірному Карабасі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров