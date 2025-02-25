Зокрема, Франція та Німеччина затягують ухвалення рішення.

У Євросоюзі мають намір надати Україні великий пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро. Про широку підтримку цієї ініціативи казала глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

Структура пропозиції базується на валовому національному доході країн і покликана змусити держави-члени ЄС внести свою частку у грошовому чи натуральному еквіваленті. Проте є країни, які виступають проти такого шляху, пише Politico.

Деякі країни – зокрема, Італія, Португалія та Іспанія – не погоджуються на цю вимогу, намагаючись об'єднати пакет допомоги з більш серйозними питаннями про те, як Європа фінансуватиме розбудову своєї оборони, сказав неназваний дипломат ЄС. Ці країни хочуть, щоб ЄС знайшов якесь фінансове рішення – чи то єврооблігації, чи то фіскальна гнучкість – щоб вони могли не вкладати гроші або матеріальні засоби.

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У Євросоюзі посилюється невдоволення через "відсутність справедливості та солідарності серед держав-членів, які підтримують Україну", зазначили джерела Politico.

Двоє інших дипломатів заявили, що вагаються не лише вищезгадані країни. Франція та Німеччина затягують ухвалення рішення. Однак є великий нюанс: Париж і Берлін беруть активну участь у переговорах про гарантії безпеки для України, в той час як південні країни-члени ЄС – менш активні.

Видання назвало потенційне рішення цієї ситуації:

"Європейські уряди завжди можуть вдатися до "ядерного варіанту" – арешту російських суверенних активів, які були знерухомлені після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому".

Але уряди ЄС досі не дійшли згоди щодо того, чи розморожування цих коштів доведе Трампу, що Брюссель все ще "в грі", або ж це матиме зворотний ефект.

Пакет допомоги Україні на €20 млрд

Днями видання Bloomberg повідомило, що керівництво Європейського Союзу веде переговори про пакет додаткової військової допомоги для України на суму 20 млрд євро.

Зазначалося, що цей пакет має включати надання артилерійських боєприпасів, систем ППО, далекобійних ракет, безпілотників тощо. Допомога також буде спрямована на зміцнення українських військових бригад.

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